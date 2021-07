Meias-finais de luxo femininas em Londres

Conhecido pelas surpresas e nomes inesperados nas últimas rondas dos torneios de Grand Slam, a edição de 2021 de Wimbledon contará com um elenco, nas meias-finais, como há muito não se via em Majors, com a atual número um WTA, Ash Barty, duas ex-líderes mundiais, Karolina Pliskova e Angelique Kerber, e a segunda cabeça-de-série, Aryna Sabalenka, a lutarem por vagas na final da relva londrina.

Ontem, a australiana Ash Barty derrotou a compatriota Ajla Tomljanovic por 6-1 e 6-3 e marcou duelo com a alemã Angelique Kerber, campeã de Wimbledon em 2018, que eliminou, por sua vez, a checa Karolina Muchova, por 6-2 e 6-3. Já a bielorrussa Aryna Sabalenka, vai jogar a sua primeira meia-final de Grand Slam após bater a tunisina Ons Jabeur, por 6-4 e 6-3 Encara Karolina Pliskova, que superou Viktorija Golubic, por 6-2 e 6-2.

No quadro masculino, o polaco Hubert Hurkacz (18º) surpreendeu o russo Daniil Medvedev, número dois do Mundo, em cinco sets, e vai desafiar hoje o suíço Roger Federer nos quartos-de-final.