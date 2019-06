Nadal critica Wimbledon: «Não respeitam o 'status' que atingimos durante a temporada»

O facto de o torneio de Wimbledon ter um sistema próprio de cálculo dos cabeças de série gerou desconforto em Rafael Nadal. O espanhol, 2.º classificado do ranking ATP, ficou atrás de Roger Federer, que é terceiro na hierarquia."É sempre a mesma coisa. Wimbledon é o único torneio do ano que faz o que quer nesse aspeto. É um critério. Seja como for, sendo segundo ou terceiro, terei de estar ao meu melhor nível. Vou lutar para ganhar todos os duelos que me calhem", referiu Nadal ao Movistar+."Se todos o fizessem acharia correto, mas ser só um torneio a fazê-lo... Não aconteceu só comigo, passou-se igualmente com outros tenistas. Não respeitam o status que alguns tenistas atingiram ao longo da temporada", concluiu o espanhol.