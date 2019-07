Nadal: «É falso que lhe tenha chamado filho da p... a Kyrgios»

Nick Kyrgios atingiu Nadal e o olhar do espanhol... diz tudo Nick Kyrgios atingiu Nadal e o olhar do espanhol... diz tudo

A carregar o vídeo ...

Naquele que era o encontro mais aguardado no All England Club e que colocava frente a frente Rafael Nadal e Nick Kyrgios, pela troca de palavras entre ambos nos últimos tempos e pelo virtuosismo do australiano, o espanhol precisou de quatro 'sets' para aceder à fase seguinte do Torneio de Wimbledon, vencendo por 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) e 7-6 (7-3), em cerca de três horas. E mais uma vez a polémica estalou.No final, Nadal negou ter insultado Kyrgios em pleno encontro. "Vão ver as imagens. É falso que lhe tenha chamado ‘filho da p...’", assegurou.Nick Kyrgios recusou pedir desculpa a Rafael Nadal depois de ter batido a bola contra o espanhol. Na conferência de imprensa após o duelo entre ambos, o tenista australiano admitiu mesmo que o objetivo era acertar em cheio no espanhol."Por que haveria de pedir desculpa? Quantos Grand Slam tem? Quanto dinheiro tem no banco? Acho que ele aguenta levar com uma bola no peito. Não vou pedir-lhe desculpas de todo. Eu queria acertar-lhe no peito", referiu Kyrgios.