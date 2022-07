Nadal: «Não sei como ganhei, pensei mesmo que não seria capaz de acabar o jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Nadal apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais de Wimbledon depois de um difícil embate (fechado em cinco sets) contra Taylor Fritz (14.º da hierarquia), numa partida em que o tenista espanhol acusou dores abdominais e até recebeu um pedido do pai, Sebastián Nadal, para que abandonasse o court.



"Não sei como é que ganhei. Desfruto muito de disputar este tipo de jogos frente a este público. Foi uma tarde dura contra um grande jogador e dou todo o crédito ao Taylor, que tem estado a jogar bem este ano. Não foi uma partida fácil para nenhum, mas estou contente por estar nas meias-finais", começou por dizer o tenista espanhol, atual n.º 4 do ranking mundial, continuando: "O corpo está bem, mas na zona abdominal há algo de estranho. Pensei mesmo que não seria capaz de acabar o jogo. Mas a energia deste palco ajudou-me e estou agradecido por isso."

14 anos da final de 2008 com Federer



Relacionadas Reviravolta coloca Nadal nas 'meias' de Wimbledon, num jogo em que o pai pediu-lhe para... desistir "Não imaginava que em 2022 estaria a jogar aqui."

Duelo com Nick Kyrgios nas meias-finais



"Espero estar pronto para jogar contra o Nick. É um grande jogador em todas as superfícies, mas especialmente na relva e preciso de estar a 100% para ter possibilidades [de vencê-lo]", terminou.