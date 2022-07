Nadal tem rotura de 7 milímetros no músculo abdominal mas quer enfrentar Kyrgios em Wimbledon

Rafael Nadal realizou exames médicos esta manhã, em Londres, que revelaram uma rotura de 7 milímetros num músculo abdominal. De qualquer forma, o tenista espanhol quer enfrentar Nick Kyrgios na meia-final de Wimbledon, na próxima sexta-feira.O maiorquino, que está há uma semana sem treinar serviços devido ao desconforto abdominal, passou o encontro dos quartos-de-final, diante de Taylor Fritz, com grandes dificuldades físicas.Mas, de acordo com a Cadena SER, o recordista de troféus em torneios do Grand Slam (22) compareceu por volta das 14 horas de hoje no All England Tennis Club para treinar e preparar o encontro com o australiano.Recorde-se que Nadal venceu os dois primeiros torneios do Grand Slam realizados este ano, o Open da Austrália e Roland Garros.