Nick Kyrgios desiste de Wimbledon por lesão

O tenista australiano Nick Kyrgios, vice-campeão no ano passado, anunciou este domingo a desistência de Wimbledon, devido a uma lesão no pulso, na véspera do arranque do terceiro Grand Slam da temporada.

"Estou muito triste por anunciar que tenho de desistir desta edição de Wimbledon. Fiz tudo o possível para pisar novamente os courts de Wimbledon. Durante o meu regresso [de uma lesão no joelho esquerdo], senti alguma dor no pulso durante a semana [de treino] em Maiorca", começou por revelar o tenista de 28 anos.

Kyrgios voltou ao circuito há duas semanas, em Estugarda, onde disputou o primeiro (e único) encontro desde outubro do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo.

"Como precaução, fui submetido a uma radiografia, que revelou uma rotura de ligamento no meu pulso. Tentei tudo para poder jogar e estou desiludido por não ter tido tempo suficiente para recuperar antes de Wimbledon", lamentou o 'bad boy' australiano.

Kyrgios tinha treinado nos últimos dias no All England Club, palco do único major de relva da temporada, com a mão direita ligada, e ainda hoje, em conferência de imprensa, tinha declarado "haver dúvidas" sobre o seu estado físico.

No ano passado, o atual 33.º tenista mundial perdeu a final de Wimbledon frente ao sérvio Novak Djokovic, depois de ter sido a sensação do torneio londrino.