Nick Kyrgios desiste durante a 3ª ronda de Wimbledon

Nick Kyrgios desistiu este sábado no terceiro 'set' da partida da terceira ronda de Wimbledon, terceiro 'major' da temporada, frente ao canadiano Felix Auger-Aliassime, por causa de uma lesão no abdómen.

Kyrgios, que já não competia há quatro meses antes de iniciar a sua participação neste torneio do Grand Slam, lesionou-se logo durante o primeiro 'set' do encontro, mas conseguiu continuar a jogar, vencendo o primeiro parcial (6-2) e perdendo o segundo (6-1), quando abandonou o encontro.

Isto, depois de o australiano já ter causado sensação hoje, ao esquecer-se dos seus ténis de jogo no balneário, provocando um ligeiro atraso no arranque do encontro frente a Auger-Aliassime.

O atleta, de 26 anos, já tinha avisado antes de iniciar a sua participação no torneio de Wimbledon que vinha praticamente de "férias" e "sem expectativas", dada a falta de preparação que teve.

Falta saber se o 'adeus' de Kyrgios se estende também à prova de pares mistos, na qual faz equipa com a norte-americana Venus Williams, estando tudo dependente da gravidade da sua lesão.