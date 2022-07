Nick Kyrgios nos 'oitavos' de Wimbledon após caótica batalha com Stefanos Tsitsipas

O australiano Nick Kyrgios apurou este sábado para os oitavos de final do torneio de Wimbledon, ao bater o grego Stefanos Tsitsipas em quatro sets, com parciais de 6-7 (2), 6-4, 6-3 e 7-6 (7), numa partida marcada por momento de tensão entre ambos os tenistas, que ficou resolvida ao cabo de 3 horas e 17 minutos.Depois de ter perdido o primeiro parcial no tie break, Kyrgios reergueu-se nos seguintes e conseguiu dar a volta ao resultado. E foi precisamente no início dessa reviravolta que aconteceu o momento mais quente deste duelo. No final do segundo set, que o australiano venceu por 6-4, Tsitsipas perdeu a cabeça e atirou a bola para o público, claramente agastado.Kyrgios aproveitou a situação e entrou na cabeça do adversário. Nesse momento exigiu que este fosse desclassificado, mas o árbitro não lhe fez caso. "És estúpido? Como podes atirar a bola para a bancada, atirá-la contra alguém e não ser desclassificado? Tem que acabar alguém ferido para que isso suceda? Se fosse eu... meu Deus!", atirou o australiano. Damien Dumusois ouviu, mas nada fez e o encontro prosseguiu.No final, Kyrgios levou os dois sets seguintes e triunfou, conseguindo desta forma voltar aos oitavos-de-final de um Grand Slam pela primeira vez desde 2020, quando caiu nessa ronda no Australian Open. Na próxima ronda terá pela frente o norte-americano Brandon Nakashima, que nesta terceira ronda afastou o colombiano Daniel Elahi Galán.