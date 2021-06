Novak Djokovic bate Jack Draper e segue para a segunda ronda de Wimbledon

Novak Djkovic, número um mundial, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Wimbledon, terceiro major da temporada, ao impor-se ao britânico Jack Draper na ronda inaugural, em quatro sets, no All England Club.

No primeiro confronto entre ambos, o jovem Draper, de 19 anos, que figura no 253.º lugar no ranking ATP, surpreendeu e ganhou o primeiro set, mas o sérvio, campeão em título, reagiu e conquistou o triunfo em quatro partidas, pelos parciais de 4-6, 6-1, 6-2 e 6-2, ao fim de duas horas de encontro.

Uma vez ultrapassado o jogador da casa, que recebeu um wild card para o quadro principal, Djokovic, primeiro cabeça de série, vai medir forças na segunda ronda com o vencedor do encontro entre o qualifyer chileno Marcelo Tomas Barrios Vera e o sul-africano Kevin Anderson, finalista em Wimbledon em 2018.