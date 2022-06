Nuno Borges a uma vitória do quadro principal de Wimbledon

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta quarta-feira para a ronda final da fase de qualificação do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2022, ao vencer o japonês Hiroki Moriya nas meias-finais do qualifying da prova britânica.

Nuno Borges, 122.º classificado do ranking mundial, impôs-se em três sets a Moriya, que ocupa o 247.º lugar na hierarquia da ATP, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 6-3, após duas horas e oito minutos no court em piso de relva do All England Club.

O tenista português, 13.º cabeça de série do torneio de qualificação da prova londrina, vai discutir o acesso ao quadro principal com o australiano Max Purcell, número 156 do mundo, que hoje eliminou o português Gastão Elias nas meias-finais do qualifying, por 6-4, 7-6 (7).

Nuno Borges, de 25 anos, é o único dos quatro tenistas portugueses com possibilidade de se juntar a João Sousa, 59.º do ranking mundial e número um português - apurado diretamente -, depois das eliminações na fase de qualificação de Frederico Silva, Pedro Sousa e Gastão Elias.