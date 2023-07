Nuno Borges eliminado na primeira ronda de Wimbledon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges foi esta quarta-feira eliminado na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com o argentino Francisco Cerundolo, 18.º cabeça de série, em quatro sets.

O número um português e 69.º tenista mundial, que terminou com dificuldades físicas, foi eliminado na estreia no major londrino, ao perder com o Cerundolo, 19.º, por 5-7, 6-3, 6-3 e 6-4, em duas horas e 50 minutos.

O argentino, que pela primeira vez está na segunda eliminatória em Wimbledon, vai agora defrontar o checo Jiri Lehecka, 37.º do ranking, que afastou o austríaco Sebastian Ofner, 72.º.