Nuno Borges sofreu lesão no ligamento de um pé em Wimbledon

O tenista português Nuno Borges disse, esta quinta-feira, que sofreu uma lesão no ligamento do pé direito, depois de ter caído na quarta-feira, na derrota com o argentino Francisco Cerundolo, na primeira ronda de Wimbledon.

"Fiz hoje uma ressonância ao tornozelo e confirmou-se uma lesão num ligamento do pé que me vai deixar de fora umas semanas", referiu à Lusa o número um português, que já desistiu do quadro de pares, no qual iria jogar ao lado do colombiano Nicolas Barrientos.

Borges, 69.º tenista mundial, que terminou com dificuldades físicas, perdeu com Cerundolo, 19.º, por 5-7, 6-3, 6-3 e 6-4, em duas horas e 50 minutos.

O maiato disse saber "que não ia conseguir ganhar no estado em que estava", pois estava longe de competir perto do seu melhor.

"A queda mudou tudo, poderia ter perdido, poderia ter vencido, mas não seria assim", assumiu.