Oficial: tenistas da Rússia e Bielorrússia proibidos de participar em Wimbledon

Os organizadores do torneio de Wimbledon decidiram, esta quarta-feira, excluir todos os jogadores russos e bielorrussos da próxima edição, por causa da ofensiva militar de Moscovo na Ucrânia, apoiada por Minsk. A participação, entre outros, do russo Daniil Medvedev, número dois do ranking mundial, e da bielorrussa Aryna Sabalenka, semifinalista em Wimbledon no ano passado, fica assim impedida.

A respeito da invasão russa à Ucrânia, Daniil Medvedev disse que queria "paz em todo o mundo", mas absteve-se de criticar frontalmente a operação militar lançada por Vladimir Putin em 24 de fevereiro.

Após o início desta ofensiva, as autoridades do ténis decidiram que os jogadores russos e bielorrussos não poderiam competir sob o nome ou a bandeira do seu país.