Rafael Nadal bate Nick Kyrgios e segue para a terceira ronda de Wimbledon

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do 'ranking' mundial, qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao bater em quatro 'sets' o australiano Nick Kyrgios.





Nadal, que recentemente venceu pela 12.ª vez na terra batida de Roland Garros, passando a somar 18 'majors', superou Kyrgios, 43.º jogador mundial, por 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) e 7-6 (7-3), em três horas e quatro minutos.Duas vezes campeão na relva londrino, em 2008 e 2010, Nadal, terceiro cabeça de série, 'vingou' o desaire face ao australiano nos 'oitavos' da edição de 2014 e vai defrontar na terceira ronda o francês Jo-Wilfried Tsonga, 72.º da hierarquia.