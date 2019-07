Serena Williams apura-se para a 11.ª final em Londres

Serena Williams, heptacampeã de Wimbledon, qualificou-se hoje pela 11.ª vez para a final do torneio londrino de relva, terceiro Grand Slam de 2019, ao vencer a checa Barbora Strycova por 6-1 e 6-2.





A tenista norte-americana, 10.ª do ranking mundial, precisou de uma hora e um minuto para bater Strycova, 54.ª classificada da hierarquia da WTA, que se tinha apurado pela primeira vez para as meias-finais de um major, aos 33 anos.Williams, de 37 anos, campeã de Wimbledon em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016 e finalista vencida em 2004, 2008 e 2018, procura conquistar o 24.º título do Grand Slam na final frente à romena Simona Halep, sétima do ranking mundial, que hoje bateu a ucraniana Elina Svitolina na outra meia-final.