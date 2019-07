Simona Halep apura-se pela primeira vez para a final de Wimbledon

A tenista romena Simona Halep, sétima do ranking mundial, qualificou-se esta quinta-feira pela primeira vez para a final do torneio de Wimbledon, ao vencer a ucraniana Elina Svitolina nas meias-finais da terceira prova do Grand Slam de 2019.





Halep, sétima cabeça de série do torneio londrino em relva, impôs-se em dois rápidos sets a Svitolina, oitava classificada da hierarquia WTA, pelos parciais de 6-1 e 6-3, após uma hora e 14 minutos de confronto.A tenista romena, de 27 anos, vencedora de Roland Garros em 2018, o único major que conquistou na carreira, vai defrontar na final a vencedora do encontro entre a norte-americana Serena Williams, 10.ª da hierarquia, e a checa Barbora Strycova, 54.ª do circuito.