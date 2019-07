Simona Halep 'arruma' Serena Williams e conquista Wimbledon

Já Serena Williams, uma das melhores jogadoras da história, não conseguiu igualar o recorde de títulos do Grand Slam de Margaret Court (24). A norte-americana de 37 anos, sete vezes campeã em Wimbledon, ainda não conquistou qualquer título desde que foi mãe.







Simona Halep derrotou este sábado a norte-americana Serena Williams na final do torneio de Wimbledon e tornou-se na primeira tenista romena a impor-se na relva do All England Club. Halep venceu de forma categórica, por duplo 6-2, em apenas 55 minutos.Trata-se do seu segundo título em torneios do Grand Slam, depois de ter ganho Roland Garros, em 2018.