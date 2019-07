Simona Halep nas meias-finais de Wimbledon cinco anos depois

A tenista romena Simona Halep, sétima jogadora mundial, qualificou-se esta terça-feira pela segunda vez, cinco anos depois, para as meias-finais do torneio de Wimbledon, ao vencer a chinesa Shuai Zhang.





Halep, que tinha atingido a mesma fase do terceiro Grand slam do ano em 2014, caindo então perante a canadiana Eugénie Bouchard, superou a 50.ª da tabela WTA, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-1, em uma hora e 27 minutos.Nas meias-finais, quinta-feira, a romena, que soma apenas um título do Grand Slam, em Roland Garros (2018), vai defrontar a vencedora do embate entre a ucraniana Elina Svitolina, oitava jogadora mundial, e a checa Karolina Muchova, 68.ª.