Surpresa em Wimbledon: Alizé Cornet trava sequência de 37 vitórias de Iga Swiatek

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, foi este sábado eliminada pela francesa Alizé Cornet na terceira ronda do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2022, quebrando a série de 37 vitórias seguidas no circuito feminino.

Swiatek, primeira cabeça de série, foi batida em dois sets por Cornet, 37.ª classificada na hierarquia da WTA, pelos parciais de 6-4 e 6-2, após uma hora e 34 minutos no court londrino em piso de relva.

A tenista polaca, de 21 anos, fixou em 37 o recorde de triunfos consecutivos no século XXI, enquanto Cornet vai defrontar a australiana Ajla Tomljanovic, número 44 do ranking mundial, nos oitavos de final de Wimbledon.