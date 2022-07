Tsitsipas acusa Kyrgios de ser 'bully': «Provavelmente já o era na escola...»

A jornada do dia em Wimbledon ficou marcado por um tenso duelo entre Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas , que continuou para lá do court. No campo venceu o australiano, mas na conferência de imprensa, depois de uma partida na qual perdeu por completo a paciência com o Kyrgios, a ponto de chegar a atirar uma bola para a bancada e depois tentar até acertar-lhe com outra, o grego arrasou por completo o adversário, acusando-o mesmo de ser 'bully'."Não gostei de certo tipo de coisas que se passaram, comportamentos que se repetem. É um 'bullying' constante, é isso que ele faz, faz um 'bullying' constante com os adversários. Ele devia ser um 'bully' na escola. Não gosto de 'bullies'. Não gosto de pessoas que rebaixam os outros. Tem coisas boas no seu carácter também, mas tem também um lado muito mau. Que, se for exposto, pode fazer muito mal a quem está perto dele. Da minha parte, quando sinto que me faltam ao respeito, é perfeitamente normal fazer algo sobre isso", declarou o grego.Sobre a bola para as bancadas, Tsitsipas mostrou-se aliviado por não ter acertado em ninguém. "Acertei na parede, graças a Deus. É um comportamento que assumo e em relação ao qual sou responsável. Espero não voltar a repetir nada assim", finalizou.