Wimbledon: Djokovic defende o título e Nadal procura fazer mais história

O tenista sérvio Novak Djokovic regressa a Wimbledon para defender o título no All England Club, em Londres, onde o espanhol Rafael Nadal chega, pela primeira vez, com hipóteses de conquistar todos os troféus do Grand Slam.

O antigo número um mundial e atual terceiro classificado vai tentar, entre 27 de junho e 10 de julho, lutar pelo quarto título consecutivo na relva londrina, onde venceu em 2018, 2109 e 2021, depois da edição de 2020 ter sido cancelada, devido à pandemia provocada pela covid-19.

Apesar de ter cedido recentemente a liderança do 'ranking' ATP ao russo Daniil Medvedev e de ter perdido diante Nadal nos quartos de final de Roland Garros, o tenista de Belgrado, de 35 anos, é um dos maiores candidatos ao triunfo no terceiro 'major' da temporada, torneio que já ganhou em seis ocasiões (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2021).

Novak Djokovic, vencedor de 20 torneios do Grand Slam, vai entrar em ação na segunda-feira frente ao sul-coreano Soonwoo Kwon no centenário 'court' central, dando continuidade à tradição de o campeão em título abrir a jornada no All England Club, e poderá defrontar o jovem Carlos Alcaraz (7.º ATP), de 20 anos, nos quartos de final de Wimbledon.

Enquanto o sérvio é o jogador mais cotado na catedral da relva, o esquerdino de Manacor, Rafael Nadal, chega, pela primeira vez na carreira, a Londres com os dois primeiros 'majors' conquistados, o Open Austrália e Roland Garros, sob a sua alçada, o que o coloca em posição de tentar completar o Grand Slam na mesma temporada.

Aos 36 anos, o tenista balear ocupa o quarto lugar na hierarquia ATP, mas poderá escrever mais uma página na história do ténis mundial, depois de ter vencido, pela 14.ª vez, na terra batida de Paris e ter alcançado o 22.º título do Grand Slam, dilatando a vantagem sobre Novak Djokovic e o suíço Roger Federer, ambos com 20.

Em Wimbledon, só conseguiu erguer o troféu em 2008 e 2010, mas, após a lesão crónica no pé esquerdo que o afastou dos 'courts' de agosto até ao final da última época e deixou-o a coxear, já este ano, depois de conquistar a Taça dos Mosqueteiros, Nadal está de volta, pela primeira vez desde 2019, e com a mesma ambição e espírito de sacrifício de sempre.

O primeiro compromisso do antigo líder do 'ranking' mundial, que disputou cinco finais de Wimbledon, é com o argentino Francisco Cerúndolo (42.º), mas nos quartos de final pode encontrar eventualmente um adversário mais difícil, o canadiano Félix Auger-Aliassime, que o obrigou a jogar cinco 'sets' em Roland Garros.

Além de Djokovic e Nadal, à procura de fazer mais história, destaque para o italiano Matteo Berrettini, número 11 do mundo e recente campeão nos ATP 500 de Queen's e ATP 250 de Estugarda, que regressa ao All England Club como vice-campeão, defrontando ronda inaugural o chileno Cristian Garín (44.º), e para o grego Stefanos Tsipsipas, quarto cabeça de série, com encontro marcado com o suíço Alexander Ritschard (192.º).

Entre os principais ausentes estão o número um mundial, Daniil Medvedev, banido do 'major' inglês, devido ao conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, assim como Andrey Rublev (8.º) e outros tenistas russos e bielorrussos, e o germânico Alexander Zverev, que contraiu uma lesão grave nos ligamentos do pé direito nas meias-finais de Roland Garros e foi submetido a uma cirurgia, estando afastado dos 'courts' desde então.

Na competição feminina, o regresso de Serena Williams à competição e a Londres, após um ano de ausência, é uma das maiores notas de destaque, assim como as expectativas à volta da polaca Iga Swiatek, número um mundial, que chega ao All England Club com 35 vitórias consecutivas.

A norte-americana, de 40 anos, recebeu um 'wild card' para disputar a prova, que já ganhou sete vezes, e vai defrontar na primeira ronda a francesa Harmony Tan, de 24 anos, estreante no torneio londrino.

Depois de ter desistido de Wimbledon em 2021 com uma lesão na perna direita, contraída durante o primeiro 'set' do primeiro encontro, Serena Williams não voltou mais a jogar, até à última semana em que alinhou ao lado da tunisina Ons Jabeur na relva de Eastbourne, mas agora prepara-se para, uma vez mais, tentar lutar pelo 24.º 'major' da carreira.

Já Iga Swiatek, que assumiu o comando da hierarquia WTA, após a retirada da australiana Ashleigh Barty, campeã em título do terceiro torneio do Grand Slam, apresenta-se no Reino Unido diante a 'qualifier' croata Jana Fett, enquanto a romena Simona Halep, campeã de Wimbledon em 2019, vai defrontar a checa Karolina Muchova.