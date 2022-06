Wimbledon: Nuno Borges despede-se na estreia no All England Club

O tenista português Nuno Borges foi eliminado esta terça-feira pelo norte-americano Mackenzie McDonald, em três sets, na primeira ronda de Wimbledon, terceiro 'major' da época, que decorre até 10 de julho no All England Club, em Londres.

O número dois nacional e 123 no 'ranking' mundial, repescado para o quadro principal de singulares como 'lucky loser', não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, que figura no 55.º lugar na mesma hierarquia, e acabou derrotado com os parciais de 6-4, 6-4 e 7-6 (7), ao fim de duas horas e três minutos.

A pisar pela primeira vez na carreira a relva londrina, graças à desistência do croata Marin Cilic, o jovem maiato, de 25 anos, não foi capaz de converter nenhum dos oito pontos de 'break' que dispôs, ao passo que o norte-americano aproveitou duas em cinco oportunidades.

Apesar de no terceiro 'set' ter levado a decisão do encontro ao 'tie-break', que liderou por 3-1, Nuno Borges permitiu a Mackenzie McDonald somar seis pontos consecutivos, colocando assim um ponto final no embate.

O tenista português registou 32 'winners' face aos 29 do adversário, mas cometeu mais erros (36-35) e acabou por ceder a passagem à segunda ronda ao californiano, de 27 anos, que vai defrontar agora o francês Richard Gasquet, responsável pela derrota de João Sousa também na ronda inaugural.

Uma vez eliminado da prova de singulares, Borges vai disputar o quadro de pares com o compatriota e amigo Francisco Cabral, com quem venceu o Estoril Open.