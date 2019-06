Wimbledon ‘troca’ Nadal por Federer

Em Wimbledon, o mais antigo e prestigiado torneio de ténis do Mundo, tudo é diferente dos outros eventos: a roupa totalmente branca dos jogadores, os courts despidos de qualquer tipo de publicidade, o qualifying disputado noutro clube para não ‘estragar’ a relva e até... o sistema próprio de cálculo dos cabeças de série para o quadro masculino.

Este ano, a fórmula especial, que tem em conta os resultados em relva nos últimos dois anos, favoreceu Roger Federer, que apesar de ser número três mundial, será o segundo pré-designado no All England Club, garantindo que não pode encontrar Novak Djokovic (número 1 mundial e campeão em título) antes... da final.

Rafael Nadal, campeão de Roland Garros, é o maior prejudicado pela situação, caindo para o 3º posto da lista. O espanhol já sabe que ficará garantidamente ou do lado de Djokovic ou na metade de Federer em Londres.

Federer, que garantiu a subida ao posto de segundo cabeça de série com o título no ATP 500 de Halle, na Alemanha, desvalorizou o facto de ‘evitar’ Djokovic até à final. "Sinceramente não representa diferença nenhuma para mim. Evito o Djokovic nas meias-finais? Ok, está bem, continua a ser o mesmo. O que me permite é planificar tudo de uma melhor maneira", assegurou o helvético, que celebra 38 anos a 8 de agosto e quer quebrar o seu próprio recorde de mais velho campeão de Wimbledon na história (35 anos e 11 meses).

Nadal reagiu à situação com desagrado. "Não me parece bem haver um torneio que tem regras diferentes dos outros. Mas já estou habituado, porque tem sido sempre assim e as coisas são como são. Mas não posso dizer que concordo", disparou o maiorquino.

Nas senhoras, o ranking WTA define o lote de cabeças de série. A nova número 1 mundial Ash Barty será a 1ª pré-designada.