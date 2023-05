Inês Barros conquista medalha de ouro em fosso olímpico na Taça do Mundo do Cairo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Maria Inês Barros venceu esta quinta-feira a prova de fosso olímpico na Taça do Mundo de tiro com armas de caça do Cairo, conquistando a sua primeira medalha de ouro individual em provas internacionais.

A jovem, de 21 anos, impôs-se na final, ao conseguir 30 pontos em 34 possíveis, mais três do que a chinesa Lin Yi Chun, com quem disputou a ronda final.

Na terceira posição ficou a chinesa Wang Xiaojing, com 20 acertos, com a australiana Penny Smith a ser quarta, com 11.

Esta é a segunda medalha de ouro de Maria Inês Barros esta temporada em provas da Taça do Mundo, depois de ter vencido a prova mista de fosso olímpico, ao lado de João Paulo Azevedo, em Larnaca, no Chipre.

Antes já tinha conquistado uma medalha de prata em Baku, em 2022, ano em que foi terceira na final da Taça do Mundo, além de ter sido vice-campeã europeia de juniores, em 2021.

Na prova masculina, os portugueses não passaram aos encontros de luta pelas medalhas - reservados aos oito primeiros -, com José Faria a ser 13.º, Armelim Rodrigues 17.º e João Paulo Azevedo 59.º.