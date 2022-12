Atiradora Maria Inês Barros conquista bronze na President's Cup

A atiradora portuguesa Maria Inês Barros conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze da President's Cup de tiro com armas de caça, no fosso olímpico, após falhar o acesso à luta pelo ouro.

Na prova que reúne, no Cairo, os 12 melhores do 'ranking' de cada disciplina de tiro e tiro com armas de caça, Maria Inês Barros perdeu a meia-final com a italiana Jessica Rossi, campeã olímpica em Londres2012, por 7-3.

Ficou de fora da luta pelo ouro, marcada para sábado, mas garantiu um lugar no pódio, depois de ter passado o 'ranking' match da sua disciplina, o 'trap', com o segundo melhor registo.

A jovem de 20 anos junta novo pódio a um ano de muito bom nível, que contou também com a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, a título individual, e como parte da equipa mista que conquistou o bronze nos Europeus.