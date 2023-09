Equipa masculina fecha Europeu de tiro com armas de caça no 7.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa portuguesa masculina fechou esta terça-feira o concurso de fosso olímpico de tiro com armas de caça em 7.º lugar, no último dia de competição do Campeonato da Europa, em Osijek, na Croácia.

José Bruno Faria, o olímpico João Paulo Azevedo e Armelim Rodrigues fecharam a qualificação com 216 pontos, cada um com 72 tiros em 75 possíveis, dois tiros certeiros abaixo do último qualificado para a disputa por medalhas.

O campeonato teve como destaque o título de campeã europeia em individuais femininos de fosso olímpico, ou 'trap', de Maria Inês Barros, que abriu uma quota para o país neste torneio nos Jogos Olímpicos Paris'2024.