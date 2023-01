Equipa mista portuguesa conquista bronze em fosso olímpico na Taça do Mundo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os atiradores portugueses Ana Rita Rodrigues e Armelin Rodrigues conquistaram este domingo a medalha de bronze na prova de fosso olímpico para equipas mistas de trap da Taça do Mundo de Rabat em tiro com armas de caça.



Depois de ter ficado fora da luta pelo ouro, por apenas um ponto, a equipa portuguesa conquistou o bronze, após vencer a dupla do Kuwait, partilhando o pódio com os Estados Unidos e Polónia, medalhas de ouro e prata, respetivamente. O bronze de Ana Rita Rodrigues e Armelin Rodrigues junta-se ao conquistado no sábado por João Azevedo na prova de fosso olímpico masculino.

Este evento é pontuável para o ranking de apuramento olímpico, que qualifica somente um elemento de cada sexo, tal como os Jogos Europeus da Polónia e o Campeonato da Europa, que vai decorrer na Áustria.

O Campeonato do Mundo, que será em Baku, atribui mais quatro vagas para cada género para os Jogos Olímpicos Paris2024.