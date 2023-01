Espanhol Jorge Ballesteros morre aos 39 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Jorge Ballesteros, um dos nomes mais conhecidos do tiro mundial, morreu esta terça-feira em Madrid, aos 39 anos. De acordo com a imprensa espanhola, o campeão mundial de 2017 foi encontrado dentro do seu carro ferido por um tiro na cabeça na segunda-feira, num centro comercial da capital. Transportado para o hospital de imediato, Ballesteros não resistiria aos ferimentos e perdeu a vida um dia depois. Segundo aponta a 'Marca', que cita fonte policial, a primeira hipótese passa pelo suicídio.O atirador, que também era polícia nacional, era casado e pai de dois filhos.