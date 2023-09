Inês Barros campeã europeia de tiro com armas de caça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inês Barros sagrou-se esta domingo campeã da Europa de Tiro com Armas de Caça (trap), em Osijek, Croácia, e conquistando ainda a vaga para Portugal nos próximos Jogos Olímpicos de Paris'2024.A portuguesa chegou ao grupo das seis finalistas na liderança e na final foi também a mais certeira, com 43 pratos partidos, contra os 38 da italiana Silvana Stanco, sendo que o bronze foi para a espanhola Fatima Galvez.Ainda na prova feminina, Ana Rita Rodrigues terminou em 18.º, com 113. Em masculinos, João Paulo Azevedo foi 27.º (119), José Bruno Faria 36.º (119) e Armelindo Rodrigues 80.º (111).