João Azevedo conquista bronze em trap na Taça do Mundo de tiro com armas de caça Somou 18 pontos, mais cinco do que o quarto classificado, o norte-americano Derrick Mein





• Foto: Comité Olímpico de Portugal