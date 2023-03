João Costa 19.º classificado e Joana Castelão 27.ª nos Europeus de pistola a 10 metros

Os atiradores João Costa e Joana Castelão foram esta sexta-feira 19.º e 27.ª classificados, respetivamente, na prova de pistola a 10 metros do Campeonato da Europa de tiro que decorre em Talin.



João Costa totalizou 576 pontos, ficando a quatro do registo que valeu o apuramento para a final, destinada aos oito melhores, e que foi liderado pelo eslovaco Juraj Tuzinsky, com 583.

Com menos um ponto do que Costa, Tiago Carapinha foi 24.º, enquanto Fernando Colaço Ferreira, com 562, foi 57.º entre os 65 competidores.

Joana Castelão acabou em 27.ª com 564 pontos, quando a oitava classificada se apurou para a final com 573, um registo seis pontos abaixo das mais fortes, a polaca Klaudia Bres e a sérvia Zorana Arunovic, com 579. Filipa Marracho, com 558 pontos, foi 41.ª, enquanto Ana Rodrigues encerrou a lista de 59 competidoras, com 528.

João Costa e Joana Castelão e Tiago Carapinha e Filipa Marracho vão juntar-se agora para a competição de equipas mistas. Nestes Europeus, Portugal vai contar ainda com Sara Antunes, Sofia Santos e Marcelo Cazassa no desafio de cabina.