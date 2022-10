João Costa alcança 15.º posto na prova de pistola a 25 metros dos Mundiais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O atleta olímpico português João Costa foi esta quarta-feira 15.º classificado na prova de pistola a 25 metros dos Mundiais de tiro a decorrer no Cairo, com António Santos no 26.º posto.



Presente em cinco Jogos Olímpicos, João Costa registou 566 pontos, enquanto António Santos fechou com 558 a qualificação para a disputa pelas medalhas, em que o ucraniano Pavlo Korostylov foi o mais forte. Antes, Costa já tinha sido 23.º na prova a 10 metros e 24.º na distância de 50 metros.

Portugal está representado nos Mundiais do Egito por João Costa, António Santos, Joana Castelão, Filipa Marracho, Ana Batista, Sara Antunes e Sofia Santos.

Os Mundiais de tiro atribuem 32 vagas para Paris2024, nomeadamente aos quatro primeiros em oito diferentes eventos.