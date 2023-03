João Paulo Azevedo em sétimo lugar na prova de trap da Taça do Mundo de tiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Paulo Azevedo terminou este sábado em sétimo lugar a prova de trap da Taça do Mundo de tiro com armas de caça, recuperando de um desempenho discreto na sexta-feira para disputar a final em Doha.

A precisar ficar entre os oito melhores para atingir os quartos de final, o português detinha a 23.ª posição, com os mesmos 73 pontos do 16.º, contudo, na prova deste sábado fez 49 pontos em 50 possíveis e, com esse registo quase imaculado, garantiu a derradeira vaga, com 122 pontos.

Na sua série de acesso às meias-finais, com quatro atletas, não foi feliz e conseguiu somente 12 pontos, distantes dos 21 que valeram a final, acabando em sétimo no cômputo geral de uma competição ganha pelo turco Oguzhan Tuzun, com 33 pontos.

José Bruno Faria fez 48 pontos e com isso subiu 11 posições para 24.º, com um total de 120 pontos, enquanto Armelim Rodrigues teve um dia para esquecer - 43 pontos em 50 possíveis - e caiu de 28.º para 80.º, com um total de 115 pontos entre os 118 atiradores.

Ana Rita Rodrigues era oitava no final de três das cinco séries de 25 tiros, registo que lhe valeria avançar para os 'quartos', contudo, este sábado não conseguiu manter a bitola e acabou com 116 pontos, em 15.ª, a dois pontos do objetivo.

Maria Inês Barros subiu duas posições, para 27.ª, com 113 pontos, numa competição que juntou 62 atiradoras.