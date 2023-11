Maria Inês Barros quinta na final da Taça do Mundo de fosso olímpico

A portuguesa Maria Inês Barros foi esta quinta-feira quinta classificada na final da Taça do Mundo de tiro com armas de caça, na prova de fosso olímpico (trap), na última etapa do circuito a decorrer em Doha, no Qatar.

Com 21 pontos na final, a jovem portuguesa, que assegurou para o país uma quota olímpica para Paris'2024, conseguiu o quinto melhor registo no final da Taça do Mundo, a um tiro do quarto lugar.

A prova foi conquistada pela italiana Silvana Stanco, três vezes campeã do mundo por equipas, com a espanhola Fátima Gálvez, campeã olímpica em pares mistos, em segundo e a italiana Jessica Rossi, detentora de nove títulos mundiais, em terceiro.

Na qualificação, acabou com 113 pontos, em sexto nessa tabela.

Na prova masculina de trap, o olímpico João Paulo Azevedo acabou com 113 pontos, em 14.º, e falhou a final, sobretudo após uma série de 20 tiros (em 25) que o penalizou nas contas finais.