Maria Inês Barros segue para segunda fase da President's Cup no Egito

A portuguesa Maria Inês Barros qualificou-se esta quarta-feira para a segunda fase da President's Cup de tiro com armas de caça no Cairo, Egito, ao ser quarta classificada na primeira qualificação.

Na prova, que reúne os 12 melhores do 'ranking' de cada disciplina de tiro e de tiro com armas de caça, a jovem lusa conseguiu 93 pontos, em igualdade com outras duas atletas, Catherine Skinner (Austrália) e Fátima Gálvez (Espanha), que levaram a melhor no 'shoot off' pelas posições de pódio, atrás da britânica Lucy Hall, a melhor em prova com 96 pontos.

Na quinta-feira, a segunda ronda de qualificação apura atletas para as meias-finais, marcadas para sexta-feira.