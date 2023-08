Maria Inês de Barros e João Paulo Azevedo campeões mundiais de fosso olímpico

A equipa mista portuguesa de fosso olímpico formada por Maria Inês de Barros e João Paulo Azevedo sagrou-se esta sexta-feira campeã mundial desta disciplina de tiro, ao bater na final, em shot-off, a equipa dos Estados Unidos.

Em competição que decorre em Baku, as duas equipas chegaram igualadas a 142 no final das três rondas, com João Paulo Azevedo a obter um total de 73 tiros certeiros e Maria Inês de Barros 69, tendo, no 'shoot-off', Portugal vencido com 13 tiros certeiros, contra 12 dos norte-americanos, formados pela dupla Derrick Scott Mein e Rachel Leighanne Tozier.

O terceiro lugar foi para a dupla cazaque formada por Daniel Pochivalov e Mariya Dmitriyenko, com 141.