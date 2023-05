Ouro no Cairo dá mais esperança a Maria Inês Barros: «Saiu um peso de cima»

A conquista do ouro no fosso olímpico na Taça do Mundo do Cairo de tiro com armas de caça dá mais esperança à portuguesa Maria Inês Barros, que fala em "sensação incrível" por estar no topo do pódio.

"Acho que me vai dar mais esperança, porque vou com mais confiança, pois sei que consigo alcançar bons resultados, sei que posso estar bem nestes momentos", disse, à Lusa, a jovem de 21 anos, que conquistou a sua primeira medalha de ouro individual.

Maria Inês Barros impôs-se na final, ao conseguir 30 pontos em 34 possíveis, mais três do que a chinesa Lin Yi Chun, com quem disputou a ronda final. Na terceira posição ficou a chinesa Wang Xiaojing, com 20 acertos, com a australiana Penny Smith a ser quarta, com 11. "Não estava à espera deste triunfo, foi uma sensação incrível, nem consigo arranjar palavras para descrever. É a primeira [medalha de ouro], espero que seja a primeira de mais algumas", afirmou.

Esta é a segunda medalha de ouro de Maria Inês Barros esta temporada em provas da Taça do Mundo, depois de ter vencido a prova mista de fosso olímpico, ao lado de João Paulo Azevedo, em Larnaca, em Chipre.

"Saiu um peso de cima. Era a única que me faltava, um ouro individual. Consegui o ouro com o João Paulo há cerca de um mês. Ter dois ouros assim de uma rodada, quando já andava à procura deles desde os juniores, é um peso que saiu de cima", referiu.

A próxima prova serão os Jogos Europeus, na Polónia, com Maria Inês Barros a assumir que "é possível" chegar ao ouro, mas garantiu que vai "sempre por etapas". "O meu objetivo principal é a quota [para os Jogos Olímpicos Paris2024], para isso sei que tenho de ter resultados para chegar à final. Depois, na final, tentar ficar à frente das outras e depois conseguir o ouro, claro", disse.