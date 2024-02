Portugal vai disputar bronze por equipas de compound no Europeu de tiro com arco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa masculina de compound vai disputar na sexta-feira a medalha de bronze do Europeu indoor de tiro com arco, depois de hoje ter perdido nas meias-finais com a Dinamarca (237-231) em Varazdin, na Croácia.

A seleção composta por Jorge Alves, Rui Baptista e Manuel Carvalho venceu nos quartos de final as Ilhas Faroé, por 231-226, antes de ceder ante a potência europeia Dinamarca, por 237-231, seguindo para o embate pelo bronze.

Nesse encontro, marcado para as 14h15 de Lisboa, na sexta-feira, vão defrontar a Itália, que perdeu ante a anfitriã Croácia no 'shoot off', após empate a 235.

Em 2022, Portugal também logrou o bronze nesta disciplina, na Eslovénia, conseguindo então o primeiro pódio de relevo em competições internacionais da sua história.