Sara Antunes 28.ª em carabina a 50 metros nos Mundiais de tiro

A portuguesa Sara Antunes terminou esta quarta-feira na 28.ª posição a prova de carabina a 50 metros nos Mundiais de tiro, que estão a decorrer em Baku.

Sara Antunes terminou a prova com 618,7 pontos, a nove da vencedora e nova campeã mundial, a suíça Anja Senti, que terminou com 627,7.

Na segunda posição ficou a finlandesa Marianne Palo, com 626,1 pontos, com o último lugar do pódio a ficar para a alemã Jolyn Beer, com 625,4.

Na prova de fosso olímpico, após três de cinco rondas, a portuguesa Maria Inês Barros ocupa o sétimo lugar, com 72 pontos, a três da liderança da italiana Jassica Rossi, que acertou os 75 tiros.

Com duas rondas da qualificação por disputar, marcadas para quinta-feira, Ana Rita Rodrigues é 48.ª, com 66 acertos.

Nos masculinos, também após três rondas, Armelim Rodrigues tem 73 pontos, a dois de um sexteto de líderes, que ainda não falharam qualquer tiro, enquanto José Faria e João Paulo Azevedo têm 70.