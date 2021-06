Portugal em 10.º na estafeta do Europeu de triatlo sprint

Portugal encerrou este domingo em Kitzbühel a sua participação nos Campeonatos da Europa de triatlo sprint e estafetas com o 10.º lugar na prova de estafetas mistas.

Maria Ribeiro, Ricardo Batista, Gabriela Ribeiro e Miguel Silva compuseram a equipa nacional, que concluiu com o tempo global de 1:11.06 horas.

A vitória foi para a Grã-Bretanha (1:09.18), seguida pela Alemanha (1:09.36) e pela Rússia (1:10.08).

Ricardo Batista foi o destaque português nestes campeonatos, já que no sábado se sagrou campeão europeu da especialidade, no escalão sub-23. A competição decorreu em simultâneo com a final de elites, ganha pelo suíço Max Studer e na qual o português ficou com o quinto lugar na geral.

Na final B de elite, competiram Miguel Silva, João Silva e Alexandre Nobre.

No quadro feminino, Portugal teve duas atletas na final B de elite - Maria Tomé e Vera Vilaça.

Na competição de juniores, Alexandre Montez foi terceiro classificado, terminando a competição atrás do alemão Henry Graf e do britânico Daniel Dixon. Alexandre Silva, o outro português presente na final A de juniores, foi quinto.

Rodrigo Rodrigues competiu na final B, tal como, no quadro feminino, Matilde Silva Santos, Maria Gonçalves e Beatriz Pinto.