João Silva apura-se para a final da prova de Montreal do mundial de triatlo

O triatleta português João Silva foi, esta sexta-feira, oitavo classificado na sua série da prova de qualificação da etapa do circuito do Mundial de triatlo de Montreal, no Canadá, pelo que vai disputar a final no sábado.

Numa série com 19 atletas, João Silva cumpriu a prova em 21.52 minutos, a somente cinco segundos do australiano Jacob Birtwhistle, que liderou um quarteto com o mesmo tempo.

João Silva foi 23.º nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.