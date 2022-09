Filipe Marques vence Taça do Mundo de Paratriatlo em Alhandra

O português Filipe Marques venceu este sábado a Taça do Mundo de Paratriatlo, na categoria PTS5, que se disputou em Alhandra, numa competição que juntou cerca de uma centena de participantes.

O triatleta português, atual sexto classificado do ranking mundial, terminou os 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros de corrida com o tempo de 1:05.47 horas, mostrando-se satisfeito com o triunfo.

"Sabia que podia repetir a vitória do ano passado porque partia como um dos favoritos. Confirmou-se. A prova correu bem e é sempre importante vencer em casa, até para ajudar a motivar mais gente a praticar a nossa modalidade", explicou Filipe Marques, citado pela Federação de Triatlo de Portugal.

O triatleta luso tem agora como objetivos a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que se disputa no final do mês de novembro, bem como os Jogos Paralímpicos de Paris'2024.

"No próximo ano quero garantir a qualificação para os Jogos Paralímpicos de 2024. Serão os meus primeiros e acredito que posso conseguir um lugar entre os cinco primeiros, ou até mesmo uma medalha", salientou.

Na mesma categoria (PTS5), José Freire foi nono classificado, enquanto Rodolfo Alves, entre os triatletas invisuais, terminou a prova no 13.º lugar.

Para domingo está marcada para Alhandra a Taça da Europa de Triatlo, com a participação de nove representantes nacionais: seis homens e três mulheres.