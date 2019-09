Alexandre Montez de bronze e Mariana Vargem de prata na Taça da Europa de triatlo júnior

O júnior Alexandre Montez conquistou este sábado a medalha de bronze na Taça da Europa de triatlo de Bled, Eslovénia, em que Mariana Vargem foi prata.Alexandre Montez concluiu a prova em 35.38 minutos, a 13 segundos checo Raim Grebik, que bateu o alemão Eric Deiner por somente dois segundos.José Pedro Vieira foi quarto, a seis segundos de Alexandre, enquanto Afonso do Canto foi 19.º entre os 58 que concluíram o desafio, a 1.48 minutos do ouro.Mariana Vargem gastou 39.39 minutos e ficou a escassos três segundos da húngara Karolina Helga Horvath, num pódio que ficou completo com a alemã Katharina Moller, bronze a oito segundos da portuguesa.Maria Tomé foi 15.ª entre as 43 que cortaram a meta, a 2.49 minutos da vencedora.