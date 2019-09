Alexandre Nobre foi 20.º na Taça da Europa de sprint na Roménia

O triatleta português Alexandre Nobre terminou este sábado na 20.ª posição a Taça da Europa de sprint de Constanta, na Roménia, ganha pelo o britânico Samuel Dickinson.





Alexandre Nobre concluiu os três setores (750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e cinco de corrida) em 59.54 minutos, a 1.43 do britânico, que totalizou menos cinco segundos do que o compatriota Calum Jackson, que foi segundo.O português marcou 11.24 minutos na natação, 30.54 no ciclismo e 16.30 na corrida.