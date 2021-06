Alexandre Nobre foi nono na Taça da Europa de Dnipro

O triatleta português Alexandre Nobre foi hoje nono classificado na prova masculina da Taça da Europa de Dnipro, na Ucrânia, conquistada por Rostislav Pevtsov, do Azerbaijão.

Alexandre Nobre completou a prova em 52.35 minutos, mais 1.15 do que o atleta azeri, vencedor em 51.20.

O pódio fico completo com dois atletas britânicos, tendo Harry Leleu terminado no segundo lugar, a dois segundos do vencedor, e Cameron Main em terceiro, a seis.