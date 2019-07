Alexandre Nobre sexto no Europeu de triatlo sprint

O português Alexandre Nobre foi este sábado o sexto classificado na prova de elite masculina dos campeonatos europeus de triatlo sprint, que decorreram em Kazan, na Rússia.Alexandre Nobre gastou 52.59 minutos para completar os três segmentos - 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida -, enquanto os compatriotas Tiago Fonseca e Miguel Arraiolos terminaram em 14.º (53.35) e 17.º (53.53), respetivamente."O objetivo era top 12, mas sabia que estava em muito boa forma. Principalmente na corrida senti-me muito à vontade e tentei lutar para o quarto lugar. Depois de um bom 16.º no campeonato da Europa stantard, este resultado tem grande significado para mim, já que é o melhor da minha carreira", afirmou Alexandre Nobre, de 25 anos, que saiu da água na 33.ª posição e entrou no segmento final em 10.º.No duelo britânico em que se discutiu o título, Benson Gordon sagrou-se campeão, com um registo de 52.04, batendo Samuel Dickinson por um segundo, enquanto o azeri e Rostislav Pevtsov foi o terceiro, com 52.36.Na prova feminina, Vera Vilaça foi 18.ª classificada, com 1:02.15 horas, depois de ter liderado a natação e integrado o primeiro grupo no ciclismo, acabando por perder terreno na corrida. Madalena Almeida não conseguiu terminar, por ter partido um raio da bicicleta.A suíça Julie Derron revalidou o título de campeã, ao completar a prova em 58.50, à frente da checa Petra Kurikova (59.11) e da espanhola Tamara Gómez (59.23).