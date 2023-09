Beatriz Ferreira em 7.º nos Europeus de triatlo crosse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Beatriz Ferreira terminou este domingo no sétimo posto nos Campeonatos da Europa de triatlo crosse em Riva del Garda-Trentino, Itália, tendo sido segundo classificada entre as atletas do escalão sub-23.

Beatriz Ferreira terminou a prova em 01:57.23 horas, a 9.23 minutos da vencedora geral, a italiana Marta Menditto (01:48.00), que foi seguida por Anna Zhender, da Suíça, com 01:52.24, e Romy Spoelder, dos Países Baixos, com 01:52.46.

E foi precisamente a triatleta neerlandesa que venceu a categoria das sub-23, à frente de Beatriz Ferreira.