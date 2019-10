Benfica sagra-se vice-campeão europeu de estafetas mistas em triatlo

A equipa de triatlo do Benfica sagrou-se este sabado vice-campeã europeia de estafetas mistas, ao terminar em segundo lugar na categoria de elite do Campeonato Europeu de Clubes, realizado em Alhandra, atrás dos franceses do Poissy Thriatlon.





A equipa mista encarnada, composta por Melanie Santos, João Silva, Katie Zaferes e João Pereira, completou os 250 metros de natação, 6,75 quilómetros de ciclismo e 1,70 quilómetros de atletismo em 1:21.17 horas, mais 12 segundos do que o Poissy Thriatlon.O Benfica, que venceu esta competição em 2017, melhorou hoje nas instalações Náuticas do Alhandra Sporting Club o resultado obtido no ano passado, em que alcançou a medalha de bronze.