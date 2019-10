Benfica vence última prova do Nacional de triatlo masculino

A equipa de triatlo masculina do Benfica venceu este sábado a última etapa do campeonato nacional de clubes, enquanto, no setor feminino, ganhou o OutSystems Olímpico de Oeiras, mas o título foi para o Alhandra Sporting Club.Na prova masculina, o Benfica, que apenas disputou esta última prova, num total de quatro, alinhou com João Silva, Vasco Vilaça, Miguel Arraiolos e João Pereira, e foi a formação mais rápida a completar os 250 metros de natação, 6,75 quilómetros de ciclismo e 1,70 quilómetros de atletismo. Na segunda posição, ficou a equipa do Clube de Natação Torres Novas, seguida do OutSystems Olímpico de Oeiras. No final, um protesto apresentado pelo OutSystems Olímpico de Oeiras deixou o apuramento do campeão em suspenso. A decisão do protesto deve acontecer nos próximos dias, mas, por esta altura, o título pode ficar com a formação de Oeiras, com a equipa de Torres Novas ou ser entregue ao Alhandra Sporting Club, que esta tarde competiu em casa.Antes da prova deste sábado, e com três provas contabilizadas, o Clube de Natação de Torres Novas liderava o campeonato, com 600 pontos, mais 30 do que OutSystems Olímpico de Oeiras e Alhandra Sporting Club, que somavam 570.Na prova feminina, o Alhandra Sporting Club tinha o título de campeão nacional praticamente assegurado à partida e confirmou o favoritismo, limitando-se a gerir distâncias ao terminar a prova na segunda posição, atrás do OutSystems Olímpico de Oeiras e à frente do Sporting. Assim, nas contas finais do campeonato feminino, o Alhandra Sporting Club sagrou-se campeão nacional, com 820 pontos, seguido do OutSystems Olímpico de Oeiras, com 760, e do Sporting, com 740.