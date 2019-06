Campeonato da Europa Youth: Prata e bronze para atletas portugueses

Inês Rico e Alexandre Montez conquistaram, este sábado, no Campeonato da Europa de Youth, as medalhas de prata e bronze, respetivamente.Os atletas portugueses disputaram na manhã deste sábado as finais feminina e masculina em Kitzbühel, na Áustria, com Inês Rico a ser a primeira a entrar em ação.Já depois de Inês ter subido ao segundo lugar do pódio, foi a vez de Alexanfdre Montez arrecadar a medalha de bronze.No domingo irá decorrer a prova de estafetas mistas.